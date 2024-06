DIRECT - Incendie dans une raffinerie de pétrole à Azov

Vladimir Poutine doit effectuer mardi et mercredi une visite d'Etat en Corée du Nord, à l'issue de laquelle un accord de partenariat stratégique pourrait être signé entre ces deux pays dont l'Occident perçoit l'alliance comme une menace.



"La Russie a soutenu (la Corée du Nord) et son peuple héroïque dans leur lutte pour défendre leur droit à choisir la voie de l'indépendance, de l'originalité et du développement par eux-mêmes dans la confrontation avec l'ennemi rusé, dangereux et agressif, hier et demain également, et elle les soutiendra indéfectiblement à l'avenir", a écrit Vladimir Poutine dans une tribune publiée par le quotidien officiel nord-coréen Rodong Sinmun et l'agence KCNA.



Un écran de télévision montre une image d'archive du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, à gauche, et du président russe Vladimir Poutine lors d'un programme d'information à la gare de Séoul, en Corée du Sud, le samedi 9 septembre 2023. (AP Photo/Ahn Young-joon)

Il a également affirmé que Pyongyang "soutient fermement" l'offensive militaire russe en Ukraine et l'en a remercié.



Re(voir) aussi : Rapprochement stratégique entre Poutine et Kim Jong Un

Américains et Européens s'inquiètent depuis des mois du rapprochement accéléré de Moscou et Pyongyang, accusant les Nord-Coréens de livrer des munitions à la Russie pour son assaut contre l'Ukraine en échange d'une assistance technologique, diplomatique et alimentaire.