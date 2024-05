DIRECT - Intenses bombardements israéliens sur Rafah

La guerre à Gaza a été au coeur des différents prix Pulitzer attribués lundi, ces récompenses annuelles de la presse et de la littérature américaine décernant notamment une mention spéciale pour les journalistes couvrant le conflit entre Israël et le Hamas.



Cette combinaison d'images de couverture montre « Pas de droit à une vie honnête : les luttes des travailleurs noirs de Boston à l'époque de la guerre civile » de Jacqueline Jones, lauréate du prix Pulitzer d'histoire, à gauche, « Une journée dans la vie d'Abed Salama ». Anatomie d'une tragédie de Jérusalem" de Nathan Thrall, lauréat du prix Pulitzer pour la non-fiction générale, centre, et "Night Watch" de Jayne Anne Phillips, lauréate du prix Pulitzer pour la fiction. @Basic Books/Metropolitan Books/Knopf via AP

Le New York Times a remporté un prix Pulitzer du journalisme international "pour sa couverture vaste et révélatrice de l'attaque létale du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre" ainsi que pour sa couverture "de la réponse radicale et mortelle des forces armées israéliennes".

L'agence de presse Reuters a remporté un prix dans la catégorie photographie d'actualité pour sa couverture "brute et immédiate" de l'attaque du 7 octobre et des représailles d'Israël.



La rédactrice en chef Julie Pace, à gauche, réagit le lundi 6 mai 2024 à New York après l'annonce que l'Associated Press a remporté le prix Pulitzer pour la photographie de fond. En plus d'honorer les gagnants et les finalistes dans 15 catégories de journalisme, le Pulitzer Board reconnaît également un travail distingué dans des domaines tels que les livres, la musique et le théâtre. @Photo AP/Peter Morgan