DIRECT - Israël accepte le principe d'une mission de l'ONU sur la situation dans le nord de Gaza

La ministre des Affaires étrangères allemandes est au Caire, dans le cadre d'une tournée au Proche Orient commencée le 7 janvier à Tel Aviv, où elle a rencontré son homologue Sameh Shoukry.

Annalena Baerbock a déclaré que "l'armée israélienne doit faire davantage pour protéger les civils à Gaza. Elle doit trouver les moyens – et c’est sa responsabilité – de combattre le Hamas sans nuire à des Palestiniens innocents, sans nuire à des enfants innocents. Les souffrances de tant de Palestiniens innocents ne peuvent pas continuer ainsi. Nous avons besoin d’une direction des opérations antiterroristes beaucoup moins intense et plus ciblée. Et nous avons besoin de davantage de pauses humanitaires afin que davantage d’aide puisse être distribuée à la population."

Elle a remercié l'Égypte pour son apport inestimable pour faire transiter l'aide humanitaire vers Gaza. Elle a souligné que plus de points d'accès vers Gaza sont nécessaires "notamment dans le nord". Et que cela doit être fait le plus vite possible. L'Allemagne veut apporter une aide médicale, mais cela ne pourra pas être possible "sans des pauses humanitaires" a souligné la ministre.

Ella ajouté que l'Allemagne et l'Égypte sont tous les deux partenaires d'une solution à deux états "pour l'avenir des Palestiniens, afin qu'il soit meilleur, il est important de respecter le fait que Gaza et la Cisjordanie appartiennent aux Palestiniens. Ils ne peuvent être expulsés ni déplacés par des colons."

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déploré "qu'aucun effort réel pour empêcher le déplacement des Palestiniens" n'avait été fait par les Israéliens. Les organisations internationales alertent sur le désastre sanitaire en cours dans ce territoire où 85% de la population a été déplacée et où l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes.