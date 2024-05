DIRECT - Israël annonce révoquer sa décision à propos de la coupure du direct d'AP sur Gaza

Le ministre israélien des Affaires étrangères exhorte la France à dénoncer la demande du procureur général de la Cour pénale internationale (CPI) de mandats d'arrêts contre le Premier ministre israélien et son ministre de la défense. "Je me tourne vers mon ami le ministre français des Affaires étrangères. Face à cette proposition du procureur général honteuse et scandaleuse, votre soutien et celui du gouvernement français sont essentiels", déclare Israël Katz, lors d'un événement à Paris à l'occasion des 75 ans des relations diplomatiques entre les deux pays et les 76 ans de l'Etat d'Israël.

Il est important que vous annonciez haut et fort que la proposition du procureur général est honteuse, et donc inacceptable pour vous et pour le gouvernement français. Israël Katz, chef de la diplomatie israélienne