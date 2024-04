DIRECT - Israël attendra jusqu'à "mercredi soir" une réponse du Hamas à l'offre de trêve

Les Insoumises Mathilde Panot et Rima Hassan étaient entendues mardi dans les locaux de la police judiciaire parisienne dans le cadre d'enquêtes pour "apologie du terrorisme" après des propos liés à la guerre au Proche-Orient.

Tweet URL

"Ca s'est très bien passé", a assuré, souriante, la militante franco-palestinienne Rima Hassan à la presse après deux heures d'audition. La candidate aux élections européennes, présente à la 7e place sur la liste de LFI, a expliqué que sa convocation était consécutive à une interview accordée en novembre au média Le Crayon. Dans un extrait, maintenant supprimé, on y voit la juriste de 32 ans dire qu'il est "vrai" que le Hamas mène une action légitime. L'intéressée a dénoncé un "extrait coupé" et trompeur de sa réponse et précisé que les enquêteurs avaient pu visualiser l'intégralité de l'entretien.

"Le seul résultat logiquement peut être un classement sans suite", a estimé son avocat Vincent Brengarth. Il espère que le parquet prendra une telle décision "le plus rapidement possible".

Mathilde Panot était, elle, entendue sur un communiqué publié par son groupe parlementaire le 7 octobre, le jour de l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël.

Ce texte avait suscité la polémique car il mettait notamment en parallèle l'attaque du mouvement islamiste, décrite comme "une offensive armée de forces palestiniennes", et "l'intensification de la politique d'occupation israélienne" dans les territoires palestiniens.