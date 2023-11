DIRECT : Israël bombarde pour le deuxième jour de suite le camp de réfugiés de Jabaliya

Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas, a affirmé que l'offensive du mouvement palestinien le 7 octobre sur le sol israélien était une réaction à "la politique raciste" du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu à l'égard des Palestiniens.

Nous avons averti toutes les parties avec lesquelles nous nous sommes entretenus avant cette guerre que la poursuite des politiques d'oppression et de violence de Netanyahu et de son gouvernement fasciste, l'agression contre la mosquée Al-Aqsa (à Jérusalem, NDLR) et les sanctuaires islamiques et chrétiens, la construction de colonies et le déchaînement des colons extrémistes pour semer la destruction, le chaos et la mort ne restera pas impunie.

Ismaïl Haniyeh.

"Nous les avons prévenus que cela ne passerait pas impunément et que l'explosion était imminente et qu'il était impératif de freiner les agissements de ce criminel et de sa bande. Malheureusement, personne n'a écouté nos appels, au contraire", a-t-il ajouté.