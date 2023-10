DIRECT - Israël demande aux Palestiniens de se rendre au sud de Gaza, où l'aide humanitaire "va être accrue"

"Sur les plus de 800 actes antisémites recensés en 21 jours, 406 interpellations ont été effectuées et, sur les quelque 5.300 signalements reçus par la plateforme Pharos, 300 ont donné lieu à une judiciarisation", a affirmé le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti à La Tribune Dimanche.

Le ministre de la Justice n'a pas détaillé la nature de ces actes enregistrés depuis le 7 octobre. "Des peines de prison ferme ont été prononcées", a-t-il ajouté. Il estime qu'il faut "réagir fermement et rapidement face à des actes qui n'ont rien à faire dans notre pays". "Nous vivons une période de confusion totale entretenue par certains irresponsables politiques", a-t-il poursuivi dans l'hebdomadaire.

Il a par ailleurs indiqué avoir réuni, jeudi, au ministère de la Justice "Gérald Darmanin et Gabriel Attal, en présence de tous les procureurs" du pays. "Face à des questions aussi graves que l'antisémitisme et la radicalisation, l'Éducation nationale doit pouvoir compter sur les procureurs et sur les forces de sécurité intérieure."