DIRECT - Israël dit avoir "éliminé la moitié" des commandants du Hezbollah dans le sud du Liban

L'Allemagne annonce la prochaine reprise de la coopération avec l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) dans la bande de Gaza, après une enquête n'ayant pas apporté la preuve de liens supposés avec des organisations terroristes.

"Nous nous félicitons du fait que le rapport du Groupe d'examen indépendant des Nations Unies, dirigé par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, soit désormais disponible", écrivent les ministères allemands des Affaires étrangères et de la Coopération dans un communiqué commun.

Ce rapport conclut que l'UNRWA manque certes de neutralité politique, mais qu'Israël n'a pas encore fourni la preuve de prétendus liens de certains membres à des organisations terroristes comme le Hamas.

L'UNRWA a déclaré qu'il "mettrait en oeuvre les recommandations du rapport rapidement et pleinement", selon le communiqué.

Les recommandations du rapport Colonna portent sur le renforcement de l'audit interne et le recrutement de personnel international de l'ONU, l'amélioration de la surveillance externe des projets et la poursuite de la comparaison des listes d'employés de l'UNRWA avec celles des autorités de sécurité israéliennes, enfin au développement de la formation interne.

"Dans ce contexte et en lien avec ces réformes, le gouvernement fédéral poursuivra prochainement sa coopération avec l'UNRWA à Gaza", indique le communiqué ministériel. Cela a déjà été le cas de l'Australie, du Canada, de la Suède et du Japon, entre autres, est-il précisé. "En poursuivant notre coopération étroite, nous soutenons le rôle vital et actuellement irremplaçable de l'UNRWA dans la fourniture de soins à la population de Gaza", un chantier "plus important que jamais compte tenu de la catastrophe humanitaire en cours" dans la région en guerre, selon les ministères.

L'Alllemagne va s'entendre avec ses "partenaires internationaux les plus proches pour décaisser des fonds supplémentaires" servant à la coopération avec l'UNRWA.