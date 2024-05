DIRECT - Israël "encourage" les habitants de l'est de Rafah à rejoindre des "zones humanitaires"

L'armée israélienne a indiqué à l'AFP que trois de ses soldats ont été tués et 12 blessés dimanche par des roquettes tirées par la branche armée du Hamas autour de Kerem Shalom, principal point de passage de l'aide humanitaire depuis Israël vers la bande de Gaza.

Les brigades Ezzedine al-Qassam ont revendiqué ces tirs, qui ont conduit Israël à fermer le passage utilisé pour acheminer l'aide vers Gaza.

Une Palestinienne pleure son bébé qui a été tué dans un bombardement israélien sur un immeuble résidentiel à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le dimanche 5 mai 2024. @Photo AP/Ismaël Abou Dayyah

Quelques heures plus tard, 16 personnes issues de deux familles ont été tuées dans des frappes israéliennes qui ont visé deux maisons à Rafah et ses environs, a appris l'AFP auprès de secouristes et d'une source hospitalière.

Des discussions de trêve doivent en principe se poursuivre lundi au Qatar, le principal pays médiateur, où est attendu le chef du renseignement américain, William Burns, tandis que, selon un média égyptien, la délégation du Hamas doit être de retour mardi au Caire.

Des manifestants protestent contre le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et appellent à la libération des otages détenus dans la bande de Gaza par le Hamas. Tel Aviv, Israël, le samedi 4 mai 2024. àAP Photo/Ariel Schalit

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a réaffirmé dimanche qu'Israël ne pouvait "accepter" les demandes du mouvement islamiste, qui réclame un cessez-le-feu définitif dans le territoire palestinien en préalable à tout accord, notamment sur la libération des otages enlevés le 7 octobre en Israël.