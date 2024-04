DIRECT - Israël a envisagé des frappes de représailles sur l'Iran

Démanteler l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) risquerait d'accélérer la famine à Gaza, de condamner une génération d'enfants "au désespoir", et d'alimenter "les cycles sans fin de violence", a mis en garde Philippe Lazzarini, le patron de l'UNRWA, hier.

"Démanteler l'UNRWA aura des répercussions durables, a-t-il prévenu. À court terme, cela va aggraver la crise humanitaire à Gaza et accélérer l'arrivée de la famine [...] À long terme, cela mettra en danger la transition d'un cessez-le-feu vers 'le jour d'après' en privant une population traumatisée de services essentiels. Cela rendra quasi impossible la tâche immense d'un retour à l'éducation pour près d'un demi million de filles et de garçons profondément éprouvés. Échouer à offrir une éducation condamnera une génération entière au désespoir, alimentant la colère, la rancœur et les cycles sans fin de violence."

L'agence onusienne compte plus de 30.000 employés dans la région (Gaza, Cisjordanie, Liban, Jordanie et Syrie). Elle est accusée par Israël d'employer "plus de 400 terroristes" à Gaza. Douze de ses employés sont accusés par les Israéliens d'avoir été directement impliqués dans l'attaque 7 octobre menée par le Hamas.

Ces accusations ont entrainé la suspension de financements par certains pays donateurs, dont certains ont repris depuis. Après les accusations, l'ONU s'est immédiatement séparée des personnes concernés et une enquête interne, toujours en cours, a été lancée.