DIRECT : Israël et Gaza entament 2024 sous les bombes et les roquettes

Israël et la bande de Gaza sont entrés dans l'année 2024 sans pause dans les combats. L'armée israélienne poursuit son pilonnage intensif du territoire palestinien en faisant au moins 24 morts dans la nuit. Quand à lui, le Hamas a tiré des roquettes sur Tel-Aviv et le sud d'Israël au moment exact du Nouvel An.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU).