DIRECT - Israël a fixé une date pour son offensive à Rafah, le Hamas étudie un projet d'accord de trêve

"Le ministre des Affaires étrangères M. Lavrov et moi-même avons eu un échange approfondi sur plusieurs dossiers importants internationaux et régionaux, notamment sur l'Ukraine et le conflit israélo-palestinien", a déclaré M. Wang lors d'une conférence de presse à l'occasion de la visite de Sergueï Lavrov à Pékin.

Ces dernières années, la Russie et la Chine ont intensifié leur coopération économique et leurs contacts diplomatiques. Leur partenariat stratégique s'est par ailleurs renforcé depuis l'invasion de l'Ukraine.

Depuis le début du conflit entre Israël et la Palestine, suite aux attaques du Hamas le 7 octobre dernier, la Chine exhorte régulièrement à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza afin de garantir la sécurité des civils.

