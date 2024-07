DIRECT - Israël frappe un camp de déplacés, le Hamas dénombre 90 morts

"L'armée a visé Mohammed Deif et Rafa Salama [...] qui étaient deux cerveaux du massacre du 7 octobre, a-t-elle indiqué dans un communiqué, sans préciser si les deux hommes étaient morts. La frappe a été menée dans une zone clôturée gérée par le Hamas et où, d'après nos informations, seuls des terroristes du Hamas étaient présents et où il n'y avait pas de civils."

L'armée israélienne affirme aussi avoir d'autres "terroristes (qui) se cachaient parmi des civils." Elle a précisé que la frappe a eu lieu à Khan Younès, dans "une zone ouverte entourée d'arbres, plusieurs bâtiments et hangars."