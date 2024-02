DIRECT - Israël frappe une nouvelle fois Rafah depuis les airs

Le mois prochain, United Airlines va devenir la première compagnie aérienne américaine à effectuer son retour en Israël depuis l'offensive du Hamas le 7 octobre.

La compagnie prévoit de premiers vols vers Tel-Aviv depuis son hub de Newark, près de New York, les 2 et 4 mars, avec pour objectif de restaurer son planning de vols quotidiens dès le 6 mars.

"United a mené une analyse de sécurité détaillée avant de prendre cette décision, y compris un travail rapproché avec des experts en sécurité et des responsables gouvernementaux aux États-Unis et en Israël", a affirmé la compagnie. Elle a expliqué qu'elle continuerait "de surveiller la situation à Tel Aviv" et qu'elle ajusterait son calendrier "en fonction". United Airlines va également étudier la possibilité de reprendre ses vols depuis San Francisco, Washington, et Chicago à l'automne.

D'autres compagnies ont repris leurs vols vers Israël, dont British Airways, Lufthansa, Air France, et Ryanair.