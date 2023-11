DIRECT - Israël intensifie l'offensive à Gaza et cible le Hezbollah

Le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon a appelé samedi à un "cessez-le-feu" immédiat à Gaza, où se déroule selon lui "un massacre épouvantable" en raison des bombardements israéliens. "Le plus important, le plus urgent, le plus immédiat c'est: cessez-le-feu", a exhorté M. Mélenchon en marge d'une manifestation à Paris appelant à la paix.