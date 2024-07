DIRECT - Israël intensifie ses frappes à Gaza et les négociations en vue d'un cessez-le-feu restent bloquées

Une enquête a été ouverte en novembre 2023 pour financement du terrorisme notamment visant l'association française Humani'Terre portant sur des soupçons de transferts de fonds au Hamas, indique le parquet national antiterroriste (Pnat), confirmant une information du Figaro.

L'enquête préliminaire a été ouverte le 3 novembre 2023 pour financement du terrorisme, association de malfaiteurs terroriste criminelle et blanchiment en bande organisée en lien avec une entreprise terroriste, a détaillé le Pnat.

Les investigations ont été confiées à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), l'Office central de lutte contre la grande délinquance financière (OCRGDF) et la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne.

En janvier, des perquisitions réalisées dans les locaux de l'association et le blocage de comptes bancaires ont permis de saisir au total plus de 36 millions d'euros, a précisé le parquet antiterroriste. Aucune audition n'a été réalisée dans le cadre de cette enquête, a-t-il ajouté.

Cette enquête porte sur des fonds collectés par Humani'Terre et reversés, de manière directe ou indirecte au Hamas et devra déterminer les modalités du financement, selon le Pnat. Humani'Terre, dont le siège administratif est situé à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), a été créée en 2018 et est "spécialisée dans le déploiement de programmes d'assistance humanitaire pour les populations en difficulté" vivant "dans les territoires palestiniens ainsi qu'au sein des camps de réfugiés" au Liban, en Jordanie et en Turquie, selon son site internet.

L'association est considérée par les autorités comme proche des Frères musulmans, précise le Figaro.

Par ailleurs, les ministères de l'Economie et de l'Intérieur ont ordonné, dans un arrêté publié le 5 juin, le gel pendant six mois des "fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés" par Humani'Terre et les associations qui lui sont liées (Soutien humani'terre, Comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens, Comité de bienfaisance pour la solidarité avec la Palestine).

Quatre personnes, en lien avec cette association, sont également concernées par cette mesure de gel, dont l'imam de Poitiers. L'association n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.