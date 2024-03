DIRECT - Israël mène une offensive sur le plus grand hôpital de Gaza

L'ONG Oxfam accuse dans un rapport Israël d'empêcher "délibérément" l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, que ce soit de la nourriture mais aussi des équipements médicaux, en violation du droit humanitaire international.

"Malgré sa responsabilité en tant que puissance occupante, les pratiques et décisions d'Israël continuent de bloquer et d'empêcher systématiquement et délibérément toute réponse humanitaire internationale significative dans la bande de Gaza".