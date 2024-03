DIRECT - Israël à nouveau prêt à discuter de Rafah avec Washington

Les gouvernements américain et britannique annoncent dans deux communiqués distincts, une nouvelle série de sanctions contre l'agence de presse du Hamas, Gaza Now, ainsi que ses responsables, accusés de participer au financement du groupe islamiste palestinien.

Selon le Trésor américain, Gaza Now et son fondateur, Moustapha Ayash, on lancé une large campagne de financement en faveur du Hamas après les attaques du 7 octobre, qui ont fait près de 1.200 morts en Israël.

Israël a depuis répliqué par un intense bombardement aérien et une campagne militaire au sol dans la bande de Gaza, tuant plus de 32.000 personnes sur les six derniers mois, principalement des femmes et des enfants, selon les chiffres du ministère de la santé local, dirigé par le Hamas.

Gaza Now, qui est suivi par plus de 1,8 million de personnes sur sa chaîne Telegram, est accusé par Washington d'avoir "soutenu matériellement, sponsorisé ou fourni un soutien technique, matériel ou financier au Hamas". Les sanctions visent également Aozma Sultana, directeur de deux entreprises soupçonnées d'avoir donné "des milliers de dollars à Gaza Now et présenté Gaza Now comme un partenaire lors d'une levée de fonds réalisée peu après" les attaques du 7 octobre.

Les sanctions impliquent le gel de l'ensemble des avoirs des personnes et entités visées, tant aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, ainsi que l'interdiction pour des citoyens ou entreprises des deux pays de réaliser une quelconque transaction avec les cibles de ces sanctions.