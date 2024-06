DIRECT - Israël opère "une pause tactique" dans le sud de Gaza

Depuis le début de la guerre à Gaza, la situation financière de l'Autorité palestinienne, qui exerce des pouvoirs limités sur une partie de la Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, ne cesse de se détériorer.

La faute aux restrictions imposées par les autorités israéliennes sur les transferts des recettes fiscales collectées par elles et devant revenir à l'Autorité palestinienne en vertu d’accords signés dans le cadre du processus de paix israélo-palestinien entamé dans la décennie 1990, et aujourd'hui moribond.

La situation peut s'envenimer en juillet, après que le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich (extrême droite), a menacé, en mai, de couper un canal bancaire vital entre Israël et la Cisjordanie en réponse à la reconnaissance par trois pays européens de l'État de Palestine. Bezalel Smotrich a informé le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, qu'il "n'avait pas l'intention de prolonger" la garantie de l'État bénéficiant aux "banques correspondantes."

Cette protection annuelle, qui expire le 30 juin, est indispensable pour permettre à deux institutions financières israéliennes, la banque Hapoalim et l'Israel Discount Bank, de continuer à jouer leur rôle de correspondantes avec les banques implantées en Cisjordanie.

Des Palestiniens examinent le cratère d'une bombe posée par des militants pour ralentir les forces israéliennes opérant dans le camp de réfugiés de Balata, dans la ville de Naplouse en Cisjordanie, le 1er juin 2024. Majdi Mohammed (AP)

La menace brandie par le ministre israélien a suscité de fortes inquiétudes à Washington, principal allié d'Israël. "Couper les banques palestiniennes de leurs homologues israéliennes créerait une crise humanitaire, a réagi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Ces canaux bancaires sont essentiels pour effectuer des transactions permettant près de 8 milliards de dollars d'importations en provenance d'Israël, y compris l'électricité, l'eau, le carburant et l'alimentaire, et facilitent près de 2 milliards d'exportations par an dont dépendent les moyens de subsistance des Palestiniens."

Les moyens de subsistance des Palestiniens ont également été affectés par des interdictions d'entrée en Israël pour les travailleurs, ainsi que par une forte baisse du tourisme en Cisjordanie. Les pays occidentaux craignent que la politique économique d'Israël ne crée le chaos en Cisjordanie.

