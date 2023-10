Direct démarré le 13 octobre 2023 à 5H00

DIRECT : Israël ordonne l'évacuation de plus d'un million d'habitants de Gaza

L'armée israélienne a ordonné l'évacuation sous 24 heures vers le sud de plus d'un million d'habitants du nord de la bande de Gaza, a rapporté l'ONU au septième jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Environ 1.200 Israéliens ont été tués dans l'offensive du Hamas, et 1.417 Palestiniens selon les autorités locales, sont morts dans la bande de Gaza.