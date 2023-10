DIRECT : Israël ordonne l'évacuation sous 24 heures vers le sud de tous les civils de Gaza, le Hamas refuse

L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a annoncé le transfert de son centre d'opérations et de son personnel vers le sud de la bande de Gaza, à la suite d'un ordre d'évacuation de l'armée israélienne condamné par l'ONU.

"L'UNRWA a déplacé son centre d'opérations et son personnel international vers le sud, afin de poursuivre ses opérations humanitaires et le soutien à son personnel et aux réfugiés palestiniens à Gaza", a écrit l'agence sur son compte X (ex-Twitter).