DIRECT : Israël ordonne l'évacuation vers le sud de tous les civils de Gaza, le Hamas refuse

Des milliers d'Iraniens manifestent vendredi à Téhéran pour afficher leur soutien aux Palestiniens au septième jour d'une guerre sanglante entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Des manifestants ont brandi les drapeaux iranien, palestinien et du Hezbollah, scandant des slogans et tenant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire "A bas l'Amérique" et "A bas Israël", a constaté un journaliste de l'AFP. Des rassemblements similaires ont eu lieu dans d'autres villes du pays, où des drapeaux américains et israéliens ont été brûlés.