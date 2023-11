DIRECT - Israël poursuit son opération dans l'hôpital al-Chifa

L'armée israélienne poursuit son opération dans le principal hôpital de Gaza, qui suscite de vives inquiétudes et critiques à l'international sur le sort des patients et des milliers de civils pris au piège. Sortant du silence pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à des "pauses et des couloirs humanitaires" dans la bande de Gaza.

L'armée accuse le Hamas palestinien d'utiliser l'hôpital al-Chifa comme base militaire, le site représentant un objectif majeur dans sa guerre contre le mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza. L'armée israélienne avait lancé cette opération tôt hier dans cet hôpital avant d'en retirer ses soldats et ses chars. Un journaliste avait vu l'armée se repositionner autour de l'établissement en fin d'après-midi.

Dans la nuit, l'armée a annoncé mener à nouveau une opération à l'hôpital al-Chifa, le ministère de la Santé de l'administration du Hamas faisait état de bulldozers israéliens sur ce complexe hospitalier où se trouvent, selon l'ONU, environ 2 300 personnes, dont des patients, des soignants et des déplacés