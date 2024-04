DIRECT : Israël prévient que l'Iran ne sortira "pas indemne" de son attaque

Le ministre des Affaires étrangères israélien a déclaré mardi lancer "une offensive diplomatique contre l'Iran", après l'attaque sans précédent de la République islamique et avant une riposte d'Israël à laquelle de nombreuses chancelleries étrangères sont opposées.

"Parallèlement à la réponse militaire aux tirs de missiles et de drones, je mène une offensive diplomatique contre l'Iran", a écrit Israël Katz sur X.

Alongside the military response to the firing of the missiles and the UAVs, I am leading a diplomatic offensive against Iran.



This morning I sent letters to 32

countries and spoke with dozens of foreign ministers and leading figures around the world calling for sanctions to be…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 16, 2024