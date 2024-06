DIRECT - Israël reconnaît avoir frappé une école de l'Unrwa

Joe Biden et 16 autres dirigeants, principalement d'Europe et d'Amérique latine, ont exhorté jeudi le Hamas à accepter l'accord de cessez-le-feu avec Israël à Gaza actuellement sur la table. "Il est temps que cette guerre se termine et cet accord est un point de départ nécessaire", déclare la Maison Blanche dans un communiqué conjoint avec notamment les dirigeants de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, du Canada, et de puissances sud-américaines telles que l'Argentine, le Brésil, et la Colombie.