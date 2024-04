DIRECT - Israël sommé de coopérer pour l'aide à Gaza, admet des "erreurs" dans la mort des sept humanitaires

Le chef de la CIA, Bill Burns, doit se rendre au Caire pour de nouveaux pourparlers prévus ce week-end, selon des médias américains.

Le directeur de l'agence américaine du renseignement rencontrera son homologue du Mossad israélien David Barnea ainsi que des responsables égyptiens et qataris, d'après le New York Times.

Le président américain "a écrit aujourd'hui au président égyptien et à l'émir du Qatar pour leur faire part de l'état d'avancement des pourparlers et leur demander d'obtenir du Hamas qu'il s'engage à accepter et à respecter un accord", a déclaré à l'AFP un haut responsable américain sous couvert de l'anonymat.