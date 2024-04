DIRECT - Joe Biden veut envoyer de nouvelles armes à l'Ukraine dès "cette semaine"

Les Etats-Unis ont adopté une gigantesque enveloppe d'assistance militaire et économique pour l'Ukraine, fruit de mois de tractations extrêmement tendues et laborieuses au Congrès.

Le plan d'aide de 95 milliards de dollars, qui comprend des fonds pour Israël, Taïwan et un ultimatum à TikTok, a reçu un très large soutien au Sénat américain.

"Enfin, enfin, enfin. Ce soir, après plus de six mois de travail acharné, et de nombreux rebondissements, l'Amérique envoie un message au monde entier: nous ne vous tournerons pas le dos", a applaudi le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer.

Le président Joe Biden a aussitôt annoncé qu'il allait promulguer le texte, adopté quelques jours plus tôt à la Chambre des représentants, l'autre composante du Congrès américain.