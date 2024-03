DIRECT - Jour de vote pour sept millions de Sénégalais

L'élection présidentielle, inédite, démarre après une campagne électoral express. Les sept millions d'électeurs sénégalais devront départager les 17 candidats en lice pour le scrutin. Le vainqueur succèdera à Macky Sall, qui ne se représente pas après deux mandats consécutifs.

De nombreux rebondissements et de nombreuses tensions ont marqué cette période pré-électorale. On dénombre ainsi plus de 60 morts depuis les premières émeutes de mars 2021.

Il s'agit de la première fois qu'une élection présidentielle se tient sans la candidature du président sortant. Notre envoyée spéciale au Sénégal, Nidhya Paliakara, ainsi que nos correspondants sur place, Clément Bonnerot et Allison Fernandes, ont pris le pouls de la population à la veille du premier tour.

(Re)voir : Sénégal : J-1 avant le premier tour l'élection présidentielle