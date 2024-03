DIRECT - Kharkiv, 2e ville d'Ukraine, entièrement privée d'électricité après les frappes russes

Les ministres allemand et français de la Défense ont annoncé vendredi un accord sur le projet commun de char du futur (MGCS) concernant la répartition du travail entre industriels, un point clé pour débloquer ce programme jusqu'ici miné par des intérêts divergents. "Nous nous sommes mis d'accord sur la répartition de toutes les tâches pour ce grand projet", a déclaré le ministre allemand Boris Pistorius au cours d'une conférence de presse aux côtés de son homologue français Sébastien Lecornu.

"Nous avons un accord et nous nous en réjouissons", a dit Lecornu, soulignant l'importance de ce "programme structurant pour les armées de terre des deux pays, fondamentalement structurant pour l'Europe, structurant même pour l'Otan".

Le programme MGCS (acronyme anglais de Système de combat terrestre principal) a été lancé en 2017, en même temps que l'avion de combat du futur (Scaf), un autre projet de coopération dans le domaine de la défense entre l'Allemagne et la France.

Il vise à remplacer à partir de 2035 les chars Leclerc français et les Leopard 2 allemands, tout en marquant "un saut de génération en matière technologique" grâce à son "niveau d'innovation" et sa "connectivité", a expliqué le ministre français.

Les questions de défense et de sécurité sont parmi celles qui suscitent le plus de frictions dans les relations franco-allemandes, mises à l'épreuve par la guerre en Ukraine. Outre le MGCS, l'Allemagne et la France peinent à faire avancer le dossier du Scaf et à parler d'une même voix sur les moyens de soutenir Kiev.

Financé à parts égales par les deux pays et mené sous direction allemande, ce programme, à l'origine conduit par KNDS, une entité créée pour l'occasion entre le français Nexter et l'allemand KMW qui fabrique le Leopard 2, a vu l'irruption en 2019 du fabricant allemand Rheinmetall. Et cela avait déstabilisé l'édifice et les répartitions envisagées entre industriels.

La première étape consistait donc à clarifier cette question et l'accord trouvé "établit très clairement qu'en matière de production, il y aura une répartition de 50/50 entre les industries des différentes nations", a dit Boris Pistorius aujourd'hui. "C'est très clairement délimité, sans laisser de place à l'interprétation ou aux malentendus", a-t-il insisté, reconnaissant qu'il s'agissait de "négociations compliquées (...) et difficiles".