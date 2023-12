DIRECT : Kiev affirme avoir abattu trois chasseurs-bombardiers russes à Kherson

Dans son bilan quotidien, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) rapporte que l'Ukraine devrait probablement recevoir son premier lot d'avions de combat F-16 avant la fin de l'année 2023.

"Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a confirmé le 22 décembre, lors d'un appel téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, que le gouvernement néerlandais préparera un premier lot de 18 avions de combat F-16 pour les livrer à l'Ukraine. Alors que Rutte n'a pas confirmé le calendrier de livraison des F-16, un récent document stratégique du ministère estonien de la Défense a déclaré que les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et la Belgique se sont déjà engagés à donner des F-16 à l'Ukraine "avant la fin de l'année", développe le think thank américain qui suit le conflit au jour le jour.