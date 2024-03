DIRECT - Kiev reconnait être en difficulté sur le front Est

Le président russe Vladimir Poutine vante l'armement nucléaire de son pays, le jugeant "plus avancé" que celui des États-Unis et assurant que son arsenal était toujours "prêt" à une guerre nucléaire.

"Des triades (les vecteurs de lancement d'armes atomiques, ndlr), seuls les Américains et nous en avons vraiment. Et là, nous sommes beaucoup plus avancés. Toute la composante nucléaire est plus moderne chez nous", dit-il dans un entretien à la télévision russe, ajoutant que son pays est"prêt" à un conflit nucléaire mais qu'il n'avait jamais songé à utiliser de telles armes.

Vladimir Poutine a ajouté que son pays était "prêt" à un conflit nucléaire, mais qu'il n'avait jamais songé à utiliser de telles armes en Ukraine.

"Pourquoi devrions-nous utiliser des moyens de destruction massive? Il n'y a jamais eu une telle nécessité", a-t-il assuré, soulignant que la doctrine militaire russe prévoyait l'usage de l'arme ultime si l'existence de la Russie était menacée ou en cas "d'atteinte à notre souveraineté et à notre indépendance".

Le président russe a également réagi pour la première fois aux propos de son homologue français, Emmanuel Macron, qui a dit le 26 février "ne pas exclure" l'envoi de troupes occidentales en Ukraine.

"S'il s'agit de contingents militaires officiels de pays étrangers, je suis certain que cela ne changera pas la situation sur le champ de bataille. C'est le plus important, tout comme l'envoi d'armes ne change rien", a répondu le maître du Kremlin.