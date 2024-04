DIRECT - Kiev reconnait que la situation sur le front s'est "détoriorée"

Les membres d'un groupe russe de métal bien connu, Korrozia Metalla, ont été arrêtés samedi soir par la police en plein concert et inculpés pour "propagande de symboles nazis", ont rapporté les autorités.

"Des officiers de police avec le soutien de la garde nationale ont arrêté trois membres d'un groupe de musique dans l'un des clubs de Nijni-Novgorod", a indiqué la police régionale dans un communiqué.

Selon le leader du groupe, Sergueï Troïtsky, le batteur se trouve "dans le coma après l'attaque de trois brutes" à Nijni-Novgorod, a-t-il publié dimanche soir sur un réseau social russe.

Il avait fait état, plus tôt, d'une "descente" menée lors du concert, au cours de laquelle du matériel, dont deux guitares de rechange, avait disparu. Les trois membres du groupe, âgés de 57, 19 et 42 ans, sont accusés de "propagande ou exposition publique d'accessoires ou de symboles nazis", une infraction le plus souvent punie par une amende ou par une courte période de détention administrative.

La police a précisé avoir saisi des t-shirts et des livres "portant des symboles interdits".

Selon la directrice du groupe, Maria Rounova, interrogée par l'agence d'État TASS, les symboles en question sont "d'anciens symboles slaves".

Sur des images du concert diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir les forces de l'ordre faire irruption dans la salle pendant le concert et forcer les spectateurs à s'allonger sur le sol, parfois de manière musclée.

Le milieu de la culture en Russie est de plus en plus sous pression des autorités, après plus de deux ans de conflit en Ukraine doublé d'une répression tous azimuts contre les voix dissidentes.