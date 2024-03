DIRECT - Kiev se réveille avec des explosions et plusieurs blessés

Les dirigeants européens sont réunis aujourd'hui et demain en sommet à Bruxelles. Ils vont s'efforcer de mieux armer l'Ukraine, et de mieux s'armer eux-mêmes, face à une menace russe jugée de plus en plus inquiétante. L'aide occidentale s'essouffle et plusieurs dirigeants européens s'inquiètent d'une défaite de l'Ukraine face à une Russie qui ne s'arrêterait pas là.

Les Vingt-Sept cherchent donc la parade. Plusieurs idées sont sur la table. Parmi celles-ci, un plan visant à utiliser les profits exceptionnels générés par les avoirs russes gelés en Europe peu après l'invasion.

Depuis deux ans, ces avoirs, évalués à plus de 200 milliards d'euros dans l'UE, ont généré des revenus que le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a évalué à plus de trois milliards d'euros par an. L'idée est d'utiliser l'essentiel de ces revenus pour financer des achats d'armes en faveur de Kiev.

D'autres formes "innovantes" de financement sont à l'étude. Quatorze pays européens, dont la France et l'Allemagne, souhaitent que la Banque européenne d'investissement (BEI) puisse aussi financer l'industrie de défense dans l'Union européenne (UE), ce qui n'est toujours pas le cas plus de 60 ans après sa création.

Le temps presse. "L'été sera décisif" pour l'Ukraine, a averti le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Il est "grand temps que nous prenions des mesures radicales et concrètes pour être prêts en matière de défense", a pour sa part souligné le président du Conseil européen, Charles Michel, dans sa lettre d'invitation.