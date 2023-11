DIRECT - Kiev va renforcer sa défense antiaérienne après une attaque de drones

Ville industrielle et important noeud ferroviaire, Kramatorsk -1 50.000 habitants avant la guerre -, est régulièrement la cible de bombardements russes. Le 8 avril 2022, un missile s'était abattu sur la gare bondée de civils qui attendaient d'être évacués, faisant 61 morts et plus de 160 blessés.

Dans la gare de Kramatorsk, le quai 4, où stationne le train 712, est protégé de chaque côté par des wagons de marchandises chargés de terre. Sous un soleil bienvenu de fin d'octobre, Vania, 26 ans, serre dans ses bras sa femme Ilona pour un dernier au revoir. Fantassin d'assaut, il combat près de Bakhmout depuis un an. "Le soutien d'un proche est important. Cela me motive d'avantage", souligne le soldat.

"Ce n'est pas comme quand elle est arrivée, où tu sais que tu vas rester cinq jours avec ta femme. Là, je suis triste", dit-il. "Peu importe comment je reviens (de la guerre), sans bras, sans jambe, fou, je sais qu'elle sera toujours avec moi", lâche le jeune homme, qui ne souhaite pas donner son nom comme les autres militaires.