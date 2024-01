La Cour internationale de justice a rendu une décision historique en appelant Israël à faire tout son possible pour "empêcher la commission de tous actes entrant dans le champ d'application de la Convention sur le génocide".

Faisant référence à des propos par des responsables politiques et militaires, la plus haute juridiction de l'ONU a également demandé à Israël de prendre "toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide".