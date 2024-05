DIRECT - La CIJ ordonne l'arrêt "immédiat" de l'offensive militaire israélienne à Rafah

Pretoria salue la décision "plus ferme" de la Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute juridiction de l'ONU siégeant à La Haye, qui a ordonné à Israël d'"arrêter immédiatement son offensive militaire" à Rafah. "Il s'agit d'un ensemble de mesures provisoires beaucoup plus fermes dans leur formulation et d'un appel très clair à l'arrêt des hostilités", déclare la ministre des Affaires étrangères sud-africaine Naledi Pandor sur la chaîne nationale SABC.