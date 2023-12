DIRECT - La COP 28 partie pour jouer les prolongations

L'Union européenne juge le projet d'accord "insuffisant" et les États-Unis appellent à "substantiellement" le renforcer. ONG et experts dénoncent un projet énumérant des options non contraignantes, une "liste de courses" ou un "menu à la carte" mettant sur le même pied le développement du solaire de l'éolien, du nucléaire, de l'hydrogène ou celui des techniques de captage de carbone. Balbutiantes, ces dernières sont plébiscitées par l'industrie fossile et les pays producteurs, Arabie saoudite en tête, mais n'auront qu'un faible impact dans la décennie cruciale en cours.

"Je suis surpris par le manque d'ambition", confie encore un négociateur occidental. Mais une source à la présidence émiratie de la COP28 juge que cela fait partie du jeu des négociations. "C'est un mouvement d'ouverture", observe-t-elle, dans une comparaison au jeu d'échecs. "Nous avons fait des progrès mais nous avons encore beaucoup à faire", admet Sultan Al Jaber qui cherche le point d'équilibre entre l'Arabie saoudite et ses alliés, face à la centaine de pays en faveur de la sortie des énergies fossiles.