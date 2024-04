DIRECT - La demande d'adhésion des Palestiniens à l'ONU en discussion au Conseil de sécurité

Trois associations ont déposé jeudi en France une plainte contre X pour tortures et complicité sur la base d'une vidéo, qui impliquerait un soldat franco-israélien, montrant des hommes présentés comme des prisonniers palestiniens dans une situation dégradante, selon des documents consultés par l'AFP. Cette plainte simple a été adressée à Paris au parquet national antiterroriste (Pnat), compétent en matière de crimes de guerres et crimes contre l'humanité, selon la plainte et la preuve du dépôt.

Les signataires sont l'association belge "Le mouvement du 30 mars", la française "Justice et droits sans frontières" (JDSF), et l'"association des Palestiniens de France, AL JALIYA, Union des Associations palestiniennes en France".

La plainte retient les chefs de "tortures" et "complicité de tortures en tant que crime de guerre" dans "le contexte d'un conflit armé international". Elle vise en particulier une vidéo relayée sur les réseaux sociaux "prise par un supposé soldat franco-israélien, filmant des prisonniers palestiniens dans une situation dégradante et faisant état de tortures", qui daterait de janvier et se déroulerait à Gaza, théâtre de la guerre entre Israël et le Hamas, selon des éléments de la plainte.

Publiée notamment le 19 mars sur X par Younis Tiwari, un militant de la cause palestinienne qui se présente comme journaliste palestinien, on y entend une voix parlant français disant "t'as vu ces enculés, mon neveu ? (...) il s'est pissé dessus. Je vais te montrer son dos, tu vas rigoler, ils l'ont torturé pour le faire parler".

"Vous étiez contents le 7 octobre, bande de fils de putes", dit encore la voix, en référence à l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien dans le sud d'Israël, qui a entrainé la mort de 1.170 personnes, en majorité des civils, selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

"Cet élément isolé prend place dans un ensemble beaucoup plus large de la pratique de la torture par les soldats israéliens", a commenté auprès de l'AFP Me Gilles Devers, l'un des avocats des associations. À sa réception, le Pnat analysera la recevabilité de la plainte et la compétence des juridictions françaises avant d'ouvrir ou non une enquête.