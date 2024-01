Le ministre russe des Affaires étrangères a appelé ce jeudi les États-Unis à cesser leur "agression" contre le Yémen, après que l'armée américaine y a bombardé pour la quatrième fois en moins d'une semaine les rebelles Houthis.

Le plus important maintenant est d'arrêter l'agression contre le Yémen, parce que plus les Américains et les Anglais bombardent, moins les Houthis voudront parlementer.

Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrang