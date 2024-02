DIRECT : la France rend hommage à ses victimes du 7 octobre en Israël

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken rencontre ce mercredi les dirigeants israéliens pour favoriser un nouvel accord de trêve, incluant la libération d'otages, à l'heure où la guerre Israël-Hamas entre dans son cinquième mois.

Cinquième mois et déjà une cinquième tournée au Moyen-Orient pour le secrétaire d’État américain, qui s'est rendu mardi en Egypte et au Qatar, deux pays au coeur des efforts de médiation, avant d'atterrir tard en soirée à Tel-Aviv.

Or le Hamas a confirmé mardi avoir remis sa réponse, sans la détailler, aux médiateurs égyptiens et qataris à une proposition de trêve formulée fin janvier à Paris par des responsables américains, qataris et égyptiens.

Selon un responsable américain requérant l'anonymat, Antony Blinken a été informé mardi de la réponse du Hamas par l'émir du Qatar au tout début de leur entretien à Doha.

Une source du mouvement palestinien a affirmé que le projet en trois phases prévoyait notamment une trêve de six semaines durant laquelle Israël devra libérer de 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 otages détenus par le Hamas, et de plus d'aide humanitaire à Gaza.

Le Premier ministre qatari Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani s'est dit "optimiste" d'en arriver à une trêve, en qualifiant de "globalement positive" la réponse du Hamas qui contient "quelques commentaires".

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé que la réponse du Hamas avait bien été "transmise par le médiateur qatari au Mossad", les services de renseignement extérieurs israéliens.

"Les détails sont examinés attentivement par les responsables impliqués dans les négociations", ont ajouté les services de M. Netanyahu, qui doit s'entretenir avec M. Blinken quatre mois jour pour jour après le début de la guerre.