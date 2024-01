DIRECT : la guerre contre le Hamas va durer "tout au long" de l'année, prévient l'armée israélienne

Le ministre français des Armées est à la base de Deir Kifa, dans le sud du Liban, où il a échangé avec le chef d'État major des Armées et des militaires français déployés dans le cadre de la mission de la Finul.

Cette "mission peut potentiellement devenir très dangereuse", a déclaré Sébastien Lecornu devant environ 700 soldats avant de partager avec eux un repas de Nouvel An. "Notre passage va être semé d'incertitudes dans les semaines et jours à venir", a-t-il ajouté sous une tente aménagée sur la base, à une dizaine de kilomètres de la frontière entre Israël et le Liban.

Tweet URL

Les échanges de tirs y sont quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais, dont plus de 100 combattants ont été tués depuis le 8 octobre.

Le mouvement dit intervenir en soutien à son allié palestinien du Hamas à Gaza.

Le ministre Lecornu et le chef d'État major des Armées, Joseph Aoun, ont évoqué la mission onusienne, "comment le mandat peut continuer à s'exercer dans des situations dégradées, comment on protège les soldats de l'armée libanaise et de la Finul dans leurs missions", selon le ministre. "Tout cela nous plonge tout de même dans une sorte d'abîme", a-t-il déclaré devant les troupes concernant la situation au Proche-Orient.

Tweet URL

Avant de repartir à Paris, Sébastien Lecornu a prévu une nouvelle rencontre avec Joseph Aoun mardi pour évoquer l'aide aux forces armées libanaises proposée par la France, avec la cession prévue de plusieurs véhicules blindés.

L'armée libanaise peine à subvenir aux besoins de ses 80.000 militaires en raison de la grave crise économique au Liban. Elle a bénéficié d'aides ponctuelles du Qatar et des États-Unis pour payer les salaires.