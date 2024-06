DIRECT - La jetée temporaire va être déplacée, Gaza toujours bombardée

Dans un communiqué, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a appelé "à la protection immédiate et active des civils et du système de santé en Cisjordanie." Depuis le 7 octobre, 521 Palestiniens, dont 126 enfants, ont été tués, et plus de 5.200, dont 800 enfants, blessés dans des violences en Cisjordanie, note l'OMS.

L'afflux des blessés alourdit "le fardeau croissant des traumatismes et des soins d'urgence dans des établissements de santé déjà soumis à rude épreuve", et qui ne peuvent fonctionner qu'à 70% de leur capacité par manque d'argent, déplore l'organisation onusienne.

Toujours selon l'OMS, l'accès aux soins est en outre compliqué en Cisjordanie par la fermeture de points de passage entre Israël et la Cisjordanie, l'insécurité croissante et le bouclage de villages entiers.

Une grave crise fiscale, aggravée par le fait qu'Israël retient, depuis le 7 octobre, une part croissante de l'impôt sur le revenu qu'il collecte auprès des Palestiniens, fait que "les soignants ne reçoivent que la moitié de leur salaire depuis presque un an et que 45% des médicaments essentiels sont en rupture de stock."