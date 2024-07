DIRECT - La Knesset vote une résolution contre la création d'un État palestinien

La France exprime "sa consternation" au lendemain de l'adoption par le parlement israélien d'une résolution rejetant la perspective d'établissement d'un État palestinien, soulignant que cette décision était "en contradiction avec les résolutions adoptées au Conseil de sécurité des Nations unies".

Cette résolution proposée par un député de droite de l'opposition a recueilli le soutien de 68 élus de la coalition au pouvoir et de l'opposition contre 9 qui ont voté contre. "Seule la solution à deux États est à même d'apporter une paix juste et durable aux Israéliens comme aux Palestiniens et de garantir la stabilité de la région", a réagi Christophe Lemoine, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères dans une déclaration écrite aujourd'hui. "La France appelle à ce que cessent les remises en cause de cet impératif reconnu comme tel par l'immense majorité de la communauté internationale", a-t-il ajouté.

Selon le texte de la résolution, "la Knesset s'oppose fermement à la création d'un État palestinien à l'ouest du Jourdain" c'est-à-dire en Cisjordanie (territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967) ou dans la bande de Gaza, aujourd'hui dévastée par la guerre qu'y mène l'État hébreu en représailles à l'attaque sanglante lancée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sud du territoire israélien.

"La création d'un État palestinien au coeur de la terre d'Israël constituera un danger existentiel pour l'État d'Israël et ses citoyens, va perpétuer le conflit israélo-palestinien et déstabiliser la région", ajoute le texte.

La France estime au contraire qu'il y a "urgence de mettre en oeuvre la solution de deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité". "Cette solution implique la création d'un État palestinien, souverain, viable et contigu, ainsi qu'un engagement volontaire et courageux des responsables politiques israéliens et palestiniens en faveur de la paix", a ajouté le porte-parole du Quai d'Orsay.

Il a enfin condamné "la violation du statu quo sur l'esplanade des mosquées par le ministre de la Sécurité nationale israélien" Itamar Ben Gvir. "Ces actions irresponsables risquent de déstabiliser encore davantage la région", a-t-il estimé.