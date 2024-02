DIRECT - La loi pour reporter l'élection présidentielle adoptée au Sénégal

"La situation est complètement catastrophique, l'image du Sénégal est ruinée et je ne pense pas que nous nous relèverons de sitôt de cette faillite démocratique, de ce tsunami dans l'état de droit", a réagi après le vote du report de l'élection présidentielle Ayib Daffé, un député de l'opposition.

Cette décision sans précédent, dénoncée avec virulence par ses détracteurs comme un "coup d'État constitutionnel", a provoqué un tollé parmi les candidats qualifiés et dans la société civile, y compris dans les milieux religieux.

Le quartier du Plateau, siège de la décision politique, a offert le spectacle rarissime de protestataires en petit nombre jouant au chat et à la souris avec les forces de sécurité parmi les Dakarois vaquant à leurs activités autour de l'Assemblée placée sous la protection de dizaines de gendarmes et de policiers appuyés par des véhicules lourds. "L'essentiel pour moi est de dire non à cet agenda politique, ce coup de force pour essayer de rester au pouvoir", a dit l'un des manifestants, Malick Diouf, 37 ans.