DIRECT - La Maison Blanche affirme "travailler dur" pour parvenir à un accord Israël-Hamas

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé avoir mené samedi 18 novembre une mission à l'hôpital al-Chifa de Gaza, bâtiment occupé par l'armée israélienne. L'agence dit travailler à un plan d'évacuation de l'établissement qu'elle a décrit comme une "zone de mort".

Selon l'OMS, dont les experts ont passé une heure à l'intérieur de l'immense complexe hospitalier, celui-ci hébergeait encore samedi 25 soignants et 291 patients, dont 32 bébés dans un état critique, 22 patients sous dialyse et deux en soins intensifs.

Les membres de la mission ont décrit l'hôpital comme une "zone de mort" où la situation est "désespérée", a rapporté l'OMS dans un communiqué.

"L'équipe a vu un hôpital qui n'était plus en mesure de fonctionner: pas d'eau, pas de nourriture, pas d'électricité, pas de carburant, des fournitures médicales épuisées", a écrit pour sa part sur X (ex-Twitter) le secrétaire général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Des blessés grave encore à l'intérieur

Dans son communiqué, l'OMS rapporte que la grande majorité des patients encore à l'hôpital sont victimes de fractures complexes et d'amputations, de brûlures, de traumatismes thoraciques et abdominaux. 29 patients souffrent également de sérieuses blessures à la colonne vertébrale et sont incapables de se déplacer sans assistance médicale. De nombreux blessés souffrent par ailleurs d'infections sévères, en raison du manque d'antibiotiques et des mauvaises conditions d'hygiène.

L'OMS a annoncé que plusieurs missions seront organisées dans les prochains jours pour évacuer d'urgence les patients restants vers l'Hôpital Nasser et l'Hôpital européen de Gaza, même si ces derniers "opèrent déjà au-delà de leurs capacités".