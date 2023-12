DIRECT : la Maison Blanche "à court d'argent" pour aider l'Ukraine

La Russie a affirmé mardi avoir neutralisé des dizaines de drones ukrainiens au-dessus de la péninsule annexée de Crimée et de la mer d'Azov.

"Une tentative du régime de Kiev de commettre une attaque terroriste avec des drones aériens (...) a été déjouée cette nuit", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

"Les systèmes de défense aérienne ont détruit 22 drones ukrainiens et 13 autres ont été interceptés au-dessus de la mer d'Azov et de la Crimée", selon la même source.

Une "nouvelle tentative d'attaque du régime de Kiev" a été déjouée mardi matin, l'armée russe ayant détruit quatre drones ukrainiens et intercepté deux drones au-dessus de la mer d'Azov, a indiqué le ministère russe de la Défense peu après dans un second communiqué.

Un soldat ukrainien tient un canon anti-drone sur sa position près de Bakhmout, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le jeudi 23 novembre 2023. @Brigade d'assaut "Edelweiss" via AP.