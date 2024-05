DIRECT - La moitié des morts à Gaza sont des combattants du Hamas selon Benjamin Netanyahu

Un collectif de plus de 600 parents de soldats demandent la fin de la guerre avec Gaza, et notamment de l'opération militaire en cours à Rafah. Selon des témoignages recueillis par RFI, pour les parents, "cette guerre n’a pas d’objectif précis. Le gouvernement n’a pas de plan, il ne prépare pas le jour d’après. Nos enfants risquent de payer de leur vie cette absence de vision de nos dirigeants. Et en tant que parents, nous ne pouvons pas l’accepter ».

Pour les membres de ce collectif, l'offensive de Rafah risque non seulement de compromettre le retour des otages mais serait aussi "un piège mortel pour les soldats qui y entreront ».

Pour tenter d'éviter « une mort certaine » à leurs enfants, et dans l'espoir de mettre fin au massacre des civils palestiniens innocents, le collectif à adressé une lettre à plusieurs responsables israéliens, notamment au ministre de la Défense. La réponse reste pour l'heure inconnue.