DIRECT - La Norvège, l'Irlande et l'Espagne reconnaissent l'État de la Palestine

"Nos femmes et nos enfants n'arrêtent pas de pleurer". À Rafah, où les bombardements se sont poursuivis et de premiers chars israéliens ont été vus dans le centre de la ville, Ihab Zaarab, un Palestinien de 40 ans, confie avoir "peur". Des reporters de l'Agence France-Presse ont vu des centaines de Palestiniens fuir Tal Al-Sultan, la zone de Rafah touchée par une frappe israélienne qui a fait 45 morts, selon les autorités locales.

Les plus chanceux transportaient des matelas et des couvertures et des enfants se trouvaient à l'arrière d'un véhicule. Sur une autre photo prise à Rafah, une femme marche, un sac poubelle rempli d'affaires sur le dos. Environ un million de personnes ont déjà fui cette ville du l'extrême sud de la bande de Gaza depuis trois semaines et le début de l'opération terrestre de l'armée israélienne, selon l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens.