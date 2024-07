DIRECT - "La perspective d'un conflit direct entre l'Otan et la Russie est préoccupante", selon Erdogan

Le président français Emmanuel Macron a affirmé jeudi à Washington que son homologue américain Joe Biden, confronté à un tourbillon de questions autour de son acuité mentale, lui avait paru être "en charge, précis sur les dossiers, qu'il connaît bien".

"Il nous arrive à tous de faire des lapsus. Ça m'est arrivé, ça m'arrivera sans doute demain", a dit M. Macron à la presse à l'issue du sommet de l'Otan, en réclamant de l'"indulgence".

Le président français faisait allusion à une gaffe faite un peu plus tôt par M. Biden, 81 ans.

Ce dernier, sous pression pour retirer sa candidature à la présidentielle après un débat désastreux avec Donald Trump, a annoncé le "président Poutine" en accueillant le chef d'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky sur scène, avant de se reprendre.

"J'ai pu discuter avec le président Biden longuement hier lors du dîner. J'ai pu aussi l'écouter, échanger en marge des rendez-vous, j'ai vu comme à chaque fois un président qui est aux affaires, en charge, précis sur les dossiers, qu'il connaît bien", a insisté M. Macron.

"Un homme expérimenté, parce qu'il est sans doute autour de la table l'un de ceux qui a le plus de profondeur de champ sur ces sujets internationaux, et dont la solidité en tant qu'allié, sa connaissance et son attachement à l'Europe sont exemplaires", a-t-il poursuivi.

"La France, l'Europe, l'Ukraine ont beaucoup de chance d'avoir une administration, un président engagé comme il l'est. C'est le plus important pour moi et la discussion que nous avons eue hier était une discussion précise, amicale, professionnelle et pleinement rassurante à tous égards sur l'engagement américain, sa force et sa continuité", a-t-il conclu.