DIRECT : la "phase intensive" des combats touche à sa fin dans le sud de Gaza, selon Israël

Au cours de la nuit, l'avion israélienne a bombardé le secteur de Khan Younès (sud), épicentre des combats au sol et des raids aériens ces dernières semaines où se planque selon l'armée la direction locale du Hamas.

Selon le bureau de presse du mouvement islamiste palestinien, les frappes israéliennes dans l'ensemble de Gaza ont fait un total de 78 morts et de nombreux blessés dans la soirée et la nuit.

Des Palestiniens observent les destructions après une frappe israélienne contre un immeuble résidentiel à Deir al Balah, dans la bande de Gaza, le 14 janvier 2024. @AP Photo/Adel Hana.

Au début de la guerre, qui a franchi dimanche le cap de son 100e jour, "nous avons clairement dit que l'étape intensive des opérations durerait approximativement trois mois", a déclaré le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant.

"Dans le nord de Gaza, cette phase touche à sa fin. Dans le sud, nous allons y parvenir et cela se terminera bientôt", a ajouté Yoav Gallant, affirmant que la brigade de Khan Younès du Hamas "se désintégrait".

"Nos ennemis comme nos amis suivent la guerre à Gaza et nous regardent. Le futur de l'Etat d'Israël, ici sur notre terre, dépend du résultat de cette guerre", a ajouté le ministre dont le gouvernement avait plus tôt approuvé un budget amendé pour 2024, ajoutant 15 milliards de dollars (13,7 millards d'euros) de dépenses pour faire face au coût du conflit.